Ищется начинающий редактор или контент-менеджер для подготовки 100-150 статей для нового тематического направления. Работа включает три этапа: подготовка ТЗ, работа с авторами и подготовка к публикации в WordPress. Выполнение задач под руководством опытного редактора с оплатой еженедельно. Удаленная работа, необходим Telegram для связи.