Публикация симов для Симс 4

Здравствуйте! Необходимо наполнить рубрику моего сайта, посвященную симам по игре Симс 4. https://sims3pack.ru/sims-4/simy/ - публиковать нужно будет отсюда. Всего в их рубрике 140 страниц, около 1400 симов. Оплата за все - 2 000 руб.

Публикации создаются быстро, легко, но работа монотонная. Алгоритм следующий:

1. Написание заголовка

2. Ввод описания (1 предложение, кратко, что это за сим) - без копипаста.

3. Загрузка миниатюры.

4. Скачивание сима и добавление его в Яндекс.Диск, ссылка с которого и добавляется в запись.