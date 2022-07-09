Требуется удалить 500-600 товаров с сайта на платформе OpenCart. Необходимо сверить товары по списку и проверить соответствие в таблице. Задача должна быть выполнена сегодня.
Публикация симов для Симс 4
Здравствуйте! Необходимо наполнить рубрику моего сайта, посвященную симам по игре Симс 4. https://sims3pack.ru/sims-4/simy/ - публиковать нужно будет отсюда. Всего в их рубрике 140 страниц, около 1400 симов. Оплата за все - 2 000 руб.
Публикации создаются быстро, легко, но работа монотонная. Алгоритм следующий:
1. Написание заголовка
2. Ввод описания (1 предложение, кратко, что это за сим) - без копипаста.
3. Загрузка миниатюры.
4. Скачивание сима и добавление его в Яндекс.Диск, ссылка с которого и добавляется в запись.
Заявки фрилансеров
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