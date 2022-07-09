Публикация симов для Симс 4

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Здравствуйте! Необходимо наполнить рубрику моего сайта, посвященную симам по игре Симс 4. https://sims3pack.ru/sims-4/simy/ - публиковать нужно будет отсюда. Всего в их рубрике 140 страниц, около 1400 симов. Оплата за все - 2 000 руб.

Публикации создаются быстро, легко, но работа монотонная. Алгоритм следующий:

1. Написание заголовка

2. Ввод описания (1 предложение, кратко, что это за сим) - без копипаста.

3. Загрузка миниатюры.

4. Скачивание сима и добавление его в Яндекс.Диск, ссылка с которого и добавляется в запись.

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