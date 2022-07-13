Необходимо разместить несколько отзывов о компании Lifestyle Properties на картах Google. Отзывы должны быть оставлены с другого аккаунта, включая негативный отзыв с одной звездой. Текст отзыва описывает недостатки обслуживания и проблемы, с которыми столкнулись клиенты.
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