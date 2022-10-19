Веб-дизайнер на Tilda (Figma)
Привет! Меня зовут Анна Зайцева. Помогу вашему бизнесу заявить о себе в вебе. Свяжитесь со мной: [email protected]. Или в телеграм - @Anniaz_98
Работаю по такому принципу: мы с вами заполняем бриф, обсуждаем проект, подбираем референсы, далее я делаю прототип сайта, далее - дизайн, верстка и настройки по сайту. Каждый этап согласовываю с вами и вношу правки, если необходимо. Количество правок не ограничено, если они не выходят за рамки брифа;)
Портфолио на Behance - https://www.behance.net/msanyadm8153
Портфолио на Тильда - https://experts.tilda.cc/anna_designt
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
год назад
Анна очень быстро выполнила работу, дизайн был на ее усмотрение, нас с первого раза все устроило. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Не оплатили заказ.