anyadm1

Анна Зайцева anyadm1

 
25 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер на Tilda (Figma)

Привет! Меня зовут Анна Зайцева. Помогу вашему бизнесу заявить о себе в вебе. Свяжитесь со мной: [email protected]. Или в телеграм - @Anniaz_98

Работаю по такому принципу: мы с вами заполняем бриф, обсуждаем проект, подбираем референсы, далее я делаю прототип сайта, далее - дизайн, верстка и настройки по сайту. Каждый этап согласовываю с вами и вношу правки, если необходимо. Количество правок не ограничено, если они не выходят за рамки брифа;)
Портфолио на Behance - https://www.behance.net/msanyadm8153
Портфолио на Тильда - https://experts.tilda.cc/anna_designt

FigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16659032772292
год в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
год назад
Cайт на Tilda
Анна очень быстро выполнила работу, дизайн был на ее усмотрение, нас с первого раза все устроило. Рекомендуем!
Не оплатили заказ.
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