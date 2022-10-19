Веб-дизайнер на Tilda (Figma)

Привет! Меня зовут Анна Зайцева. Помогу вашему бизнесу заявить о себе в вебе. Свяжитесь со мной: [email protected]. Или в телеграм - @Anniaz_98

Работаю по такому принципу: мы с вами заполняем бриф, обсуждаем проект, подбираем референсы, далее я делаю прототип сайта, далее - дизайн, верстка и настройки по сайту. Каждый этап согласовываю с вами и вношу правки, если необходимо. Количество правок не ограничено, если они не выходят за рамки брифа;)

Портфолио на Behance - https://www.behance.net/msanyadm8153

Портфолио на Тильда - https://experts.tilda.cc/anna_designt