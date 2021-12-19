Anastasiia_020

Анастасия Anastasiia_020

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение сайта контентом

Здравствуйте!) Предоставляю услугу по наполнению сайта товарами. В этой сфере уже больше пол года. Выполняю все качественно и вовремя. Буду рада сотрудничеству 

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Отзывы заказчиков

sante
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сбор изображений в интернете через гугл и определенных ресурсов
Работа выполнена качественно и в сроки, продолжаем сотрудничество! Положительные рекомендации!
Рекомендую! 10 из 10, всегда на связи, общий язык в работе нашли сразу, все супер!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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