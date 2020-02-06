sante

Михаил sante

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$389
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
29 минут назад
$9
10 баллов
2 года назад
Обработать фото товаров ( убрать фон ) + рисовка иконок в векторе
Отличный заказчик, буду рада возможности с ним поработать в будущем. Рекомендую!!
Работа выполнена на отлично в сроки! Рекомендую!
Ответный отзыв
Anastasiia_020
Анастасия 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сбор изображений в интернете через гугл и определенных ресурсов
Рекомендую! 10 из 10, всегда на связи, общий язык в работе нашли сразу, все супер!
Работа выполнена качественно и в сроки, продолжаем сотрудничество! Положительные рекомендации!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
28 минут назад
$280
10 баллов
2 года назад
Парсинг форума
Все в порядке, отличный заказчик, интересный проект! Рекомендую!
Работа выполнена согласно ТЗ строго в сроки! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$24
10 баллов
4 года назад
Написание текстов для сайта 8k знаков
Рада нашему сотрудничеству!
Все супер! Работаем не в первый раз. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
sotoros
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$48
9 баллов
4 года назад
Деформация изображения по дуге на PHP
Отличный заказчик. Всегда на связи. Проблем с оплатой не было. Рекомендую.
Задача выполнена на отлично в сроки. Быстрая коммуникация. Очень хороший разработчик! Положительные рекомендации! Всем советую
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