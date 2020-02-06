Сервер VPS + cpanel ( Apache + nginx , Mysql , PHP7 ) - Настройка конфигурации Mysql - Настройка конфигурайций Apache + nginx - Настройка сжатия и кеширования Цель: уменьшить время до получения первого байта с сервера до 200-300 ...
- Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Есть фото товара, нужно убрать фото и подогнать все под 1 размер + рисовка иконок в SVGОбработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть форум: http://usersub.com/forum/ Разработать скрипт парсинг форума на PHP 1. На странице вводится url адрес который содержит Посты Форума, например ( http://usersub.com/forum/viewforum.php?f=3 ) Скрипт проходит по всем страницам и сохраняет в базу заголовок поста и url адрес поста. Перед запуском работы ...Завершен2 года назад
Добрый день! Требуется разработать или установить готовый модуль по приему платежей на сайте в стейблкоине USDT. Если уже имеются готовые решения предлагайте, открыт к сотрудничеству. Возможен вариант консультации каким образом это можно сделать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется девушка для сбора картинок в интернете через гугл изображения и с определенных ресурсов. В день около 2-х часов работы. Тематика картинок очень разнообразная и будет указана во время сотрудничества. Цена 50 коп за картинку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Требуется разработать или установить готовый модуль по приему платежей на сайте криптовалютой. Если уже имеются готовые решения предлагайте, открыт к сотрудничеству. Возможен вариант консультации каким образом это можно сделать.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Создание интернет магазина на основе готового конструктора товаров написаного на JS [url=https://docs.google.com/document/d/1y5n53NirhFCJBEh8JmxiSYXl3natlyAOIFKoxjXUpbU/edit]https://docs.google.com/document/d/1y5n53NirhFCJBEh8JmxiSYXl3natlyAOIFKoxjXUpbU/edit[/url]Интернет-магазины13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Судя по вашему логотипу вы разрабатываете на JS ? Есть одностраничный проэкт, конструктор товаров реализован на canvas , нужно произвести его доработку по фронтенду и создание бекенда.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Целевая аудитория США и бурж нет Мессенджеры: Facebook Messenger Snapchat WhatsApp TelegramВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Написание текстов для сайта, копирайтинг на английском языкеКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Из исходного изображения создать новое деформированное по дуге с наложением на макет кружки на языке PHP с использованием библиотек либо без них.Завершен4 года назад
Здравствуйте, задача нарисовать 2 маски для подушки и чехла (iPhone X) размером 600 x 600 пикселей в PNG формате. Во вложении 2 примера изображений как они должны выглядеть после наложения маски. Маска подразумевает непосредственно ровный гладкий ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требования к контенту и уникальности: - Уникальность выше 92% - Грамматическая и орфографическая правильность - Параметр "вода" ниже 65% - Плотность любого слова не должна превышать 4.5% Требования: 1) Точное вхождение - употребление только в указанном виде. В падеже – возможность склонять, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: 1. Использование пользовательского изображения для создания своего кейса - загрузка ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Требуется модуль регистрация/авторизация/забыли пароль/запомнить меня + авторизация через соц сети (google+ ; twitter ; facebook ; instagram ; pinterest и другие популярные НЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ) + использование баз данных (mysql) + письмо приветствие после регистрации Проэкт написан на чистом ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист с уверенными знаниями html,css,javascript для создания адаптивного дизайна. Требуется на основе десктоп версии интернет магазина создать адаптивный дизайн под самые популярные моб устройства, в первую очередь Apple и для всех остальных Android устройств. В данный ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Задача переверстать дизайн интернет магазина по примеру другого с небольшими изменениями , также прийдется поработать с javascript, photoshop помимо верстки. Кому интересно в личку.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад