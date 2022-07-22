Необходимо спарсить все категории товаров с сайта мебельной фабрики 'ТРИЯ'. Требуется собрать фотографии, характеристики, описания и цены товаров. Результаты должны быть представлены в формате CSV, XLS или другом читаемом формате, подходящем для импорта на WordPress. Укажите количество категорий и товаров в таблице.
Разместить отзывы картах GOOGLE
Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта.
Текст для размещения:
Hallo zusammen,
wir haben nun schon seit etwas längerer Zeit mit der Firma Lifestyle Properties und hier mit der Geschäftsführerin zu tun. Also wenn man alles Revue passieren lässt, dann fällt es einem wirklich sehr schwer, etwas Positives zu dieser Firma und zu der Person zu finden. Eine derartige Unzuverlässigkeit habe ich in meinem gesamten Leben noch nicht erlebt. Keine der gemachten Absprachen finden statt, keinerlei Kontaktaufnahme seitens der Geschäftsführerin. Man kann die Firma versuchen 100 Mal am Tag zu erreichen, es wird nicht funktionieren und es findet auch keine Rückantwort statt. Zudem als Hausverwalter völlig überfordert und leider überhaupt nicht zu gebrauchen. Mieter warten teilweise Monate lang auf die Erledigung von Reparaturen und auch diese haben enorme Schwierigkeiten überhaupt jemanden zu erreichen.
Man hat wirklich das Gefühl, dass man es mit einem Amateuren zu tun hat, der keinerlei Verständnis und Ahnung von seinem Job zu haben scheint.
Jeder darf sich sehr gerne sein eigenes Bild machen, eine Empfehlung unsererseits ist dies allerdings in keiner Weise. Wir hoffen wirklich, dass eine solche Kritik (die wir selbstverständlich auch schon persönlich geäußert haben) hilft, den Service zu verbessern, da ich sonst leider schwarz sehe für eine etwaige Zukunft.
На что размещать lifestyle properties
https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT
Также нужно поставить одну звезду
Выбранный исполнитель
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