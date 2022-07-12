Контент-менеджер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт41 заявка3488 просмотров

Добрый день! Ищем контент-менеджера на полный рабочий день. Работа предполагает заполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress, оформление предоставленного текста в HTML, создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов. Рисовать иллюстрации не требуется. Основная тематика — гемблинг.

Необходимо знание английского языка на уровне чтения, а также навыки работы в Photoshop. Приветствуются минимальные знания Illustrator

HTMLWordPress
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contenthr
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