Ищется контент-менеджер на полный рабочий день для заполнения интернет-страниц на Wordpress. Работа включает оформление текста в HTML и создание иллюстраций на основе клипарта. Требуется знание английского языка на уровне чтения и навыки работы в Photoshop. Приветствуются знания Illustrator. Основная тематика — гемблинг.
Выкладка и оформление карточек товара на китайском Али-Экспресс
Нужен русскоговорящий исполнитель в Китае. Настройка китайского интернет-магазина (товары для здоровья) на Али-Экспресс. Произвести выкладку и оформление карточек товара..
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