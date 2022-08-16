Спарсить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок325 просмотров

Здравствуйте, необходимо с сайта мебельной фабрики "ТРИЯ" спарсить все категории товаров.

Фотографии, характеристики, описание, цены.

Скинуть в csv, xls или любом другом читаемом формате для импорта на wordpress.

Количество категорий и товаров в таблице.

WordPress
3 года назад
starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bsbak
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Андрей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Нодирбек
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
bsbak
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Выкладка и оформление карточек товара на китайском Али-Экспресс

    Требуется русскоговорящий исполнитель в Китае для настройки интернет-магазина на Али-Экспресс. Необходимо произвести выкладку и оформление карточек товара, специализирующихся на товарах для здоровья.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер

    $500

    Ищется контент-менеджер на полный рабочий день для заполнения интернет-страниц на Wordpress. Работа включает оформление текста в HTML и создание иллюстраций на основе клипарта. Требуется знание английского языка на уровне чтения и навыки работы в Photoshop. Приветствуются знания Illustrator. Основная тематика — гемблинг.

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить отзыв

    Требуется разместить отзыв на сайте otzovik.com. Аккаунт должен быть старше одного года, иметь отзывы и репутацию, а также заполненный профиль. Гео аккаунта не должно быть Украина. Текст отзыва будет предоставлен.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздание доски объявлений

    Необходимо разработать сайт для доски объявлений с функционалом регистрации пользователей, добавления товаров и услуг, а также административной панелью. Пользователи смогут управлять своими объявлениями, а администраторы – редактировать и модерацию контента. Включены SEO настройки и поддержка нескольких языков.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести описание товаров в интернет магазине virtuemart

    Требуется перенести краткое описание товаров в поле описания в интернет-магазине Virtuemart. Необходимо удалить кириллические алиасы, после чего пересохранить каждый из 1150 товаров. Задача требует внимательности и аккуратности в выполнении.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка сообщений в директе инстаграма

    Ищем специалистов для обработки входящих сообщений на странице Instagram. Необходима внимательность и умение быстро реагировать на сообщения. Работа включает взаимодействие с клиентами и наполнение информации на сайте.

    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Публикация симов для Симс 4

    $32

    Требуется наполнить рубрику сайта симами для игры Симс 4. Работа включает написание заголовков, краткое описание симов, загрузку миниатюр и добавление ссылок на Яндекс.Диск. Всего 140 страниц и около 1400 симов. Оплата 2000 руб.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад