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Николай
Jolkan
Jolkan
32 года
Украина
/
Кременчуг
3 года на
фриланс
-бирже
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Олег
franticjob
33 года
Россия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
3 года назад
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Отлично выполненная работа
Всё хорошо!
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Отзывы заказчиков
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