Ann_La

Анна Ann_La

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет визитки

    Необходимо переделать макет визитки: заменить логотип, добавить QR-код вместо штрих-кода и убрать один из телефонов. Открыт к предложениям альтернативных картинок. Исходный макет не доступен, внешний вид покажу на бумаге.

    Дизайн визиток
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить несколько багов на сайте

    Требуется исправление нескольких багов на сайте с самописным кодом. Основные проблемы: текст на мобильной версии съехал, лишние надписи, неправильная информация на кнопке. Ожидается выявление и устранение всех ошибок для улучшения функционала сайта.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого

    $5

    Необходимо создать логотип, используя рисунок с брелка, и добавить текст с названием магазина. Ожидается качественная проработка и оригинальность дизайна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Придумать название магазину подарков

    $5

    Требуется придумать уникальное и запоминающееся название для магазина подарков, ориентированного на женщин в возрасте 20-40 лет в Украине. Название должно состоять из одного или двух слов, быть легко произносимым и не содержать букв 'ш' и 'ж'. Учитывайте возможность использования слов, связанных с 'домом' или 'home', и избегайте уже занятых названий в Instagram.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подарочный сертификат

    Есть готовый логотип компании, хотим внедрить подарочные сертификаты. Нужно сделать электронный вариант, в который просто вбивается сумма вручную и отправляется по интернету. И, чтобы тот же сертификат можно было напечатать и отправить ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раскрутка интернет-магазина в фб и инстаграм

    Есть действующая страница в инстаграм, которая дает неплохие результаты. Но оплатить рекламу не получается, потому как аккаунт в фб заблокировал, а к новому это сделать невозможно (на сколько я смогла разобраться). Новая рекламная страница в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать функционал е-мейл рассылок на сайте

    $50

    Есть функционал на старом сайте, позволяющий делать е-мейл рассылки на пользователей сайта. Так же по факту получения письма у этих пользователей есть возможность воспользоваться бонусным предложением сайта  (при переходе по ссылке). Как это работает покажу, ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать лендинговаю страницу

    Сайт http://dev.agrodoska.net Сделать лендинговую страницу с предложением самостоятельного создания мини-сайта на основе нашего (по принципу того, как на http://prom.ua или http://agrotender.com.ua/kompanii/comp-3252-pricetbl.html) Рисунки, лозунги или коммиксы - по желанию. Главное, чтоб было максимально понятно и эффектно.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Повесить на сайт платежную систему

    В данный момент на сайте работает система оплаты ликпей. Заключен договор с новой платежной системой, нужно повесить ее на сайт http://kolosok.info Сайт самописный, код не простой. В перспективе еще много заданий по нему, ищем программиста ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер-картинка

    1170х520 пикселей и вес до 100КБ Нужен баннер клиенту на стартовую страницу сайта KOLOSOK.INFO Подробности - лично

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер

    Простой баннер без кликов и мерцаний

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой баннер

    Нужен баннер (обычная картинка без мерцаний и переходов). Надпись - Закупаем РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, СОЮ по всей Украине. 0502637658, 0636428544, 0677034284. www.invest-agro.com.ua Фон - поле, комбайны, колосок - на Ваше усмотрение. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простой баннер

    $2

    Баннер с 4 надписями без картинок, с прозрачным фоном. Предложите интересный переход надписей из одной в другую. Надписи: - kolosok.info  - Объемы от фермеров - Агродоска - Трейдеры и переработчики ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер для сайта kolosok.info

    Гиф-анимация. Всеукраинский АПК справочник. Баннер на украинском языке. По фону,  картинкам и надписям - удивите меня)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ALEXPHC
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
9 баллов
4 года назад
Придумать название магазину подарков
Cпасибо,интересно работать очень)))
Нужно было придумать название интернет-магазину - подход очень креативный! Получила множество вариантов названия - даже больше, чем ожидала (было из чего выбрать) С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alenaS2
Алена 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Лого
Благодарю за хороший отзыв! Заказчица грамотно объяснила задачу, во время ответила на вопросы о заказе, сразу после исполнения задачи оплатила заказ. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Быстро и качественно! Легкое общение, понимание и исправление всех нужных деталей. Рекомендую с удовольствием!
Ответный отзыв
AndreyRav
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Перепривязка фб к инстаграм
!
Прекрасный специалист! Быстро настроил то, что поламали( Рекомендую!
Ответный отзыв
AntoniBliz
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Простой баннер
Доволен работой с Анной, все было четко и ясно, задача, комуникация, оплата без задержек, рекомендую)
Очень довольна сотрудничеством!!! Быстро, качественно, несколько вариантов - все в точку! Рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Сверстать страницу, согласно исходников
Анна приятный в общении и порядочный заказчик. Оплата работы была произведена сразу после сдачи проекта. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Прекрасный специалист в своем деле. Сделал все качественно и быстро, всегда на связи. Осталась довольна. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! :)
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