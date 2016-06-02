Необходимо переделать макет визитки: заменить логотип, добавить QR-код вместо штрих-кода и убрать один из телефонов. Открыт к предложениям альтернативных картинок. Исходный макет не доступен, внешний вид покажу на бумаге.
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется исправление нескольких багов на сайте с самописным кодом. Основные проблемы: текст на мобильной версии съехал, лишние надписи, неправильная информация на кнопке. Ожидается выявление и устранение всех ошибок для улучшения функционала сайта.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо создать логотип, используя рисунок с брелка, и добавить текст с названием магазина. Ожидается качественная проработка и оригинальность дизайна.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Требуется придумать уникальное и запоминающееся название для магазина подарков, ориентированного на женщин в возрасте 20-40 лет в Украине. Название должно состоять из одного или двух слов, быть легко произносимым и не содержать букв 'ш' и 'ж'. Учитывайте возможность использования слов, связанных с 'домом' или 'home', и избегайте уже занятых названий в Instagram.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть готовый логотип компании, хотим внедрить подарочные сертификаты. Нужно сделать электронный вариант, в который просто вбивается сумма вручную и отправляется по интернету. И, чтобы тот же сертификат можно было напечатать и отправить ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Связать Инстаграм страницу с Новой страницей компании Фейчбук для возможности запуска рекламы и дублирования постов на неёСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть действующая страница в инстаграм, которая дает неплохие результаты. Но оплатить рекламу не получается, потому как аккаунт в фб заблокировал, а к новому это сделать невозможно (на сколько я смогла разобраться). Новая рекламная страница в ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Интернет-магазин винтажных вещиц с блошиных рынков "Лавка Чудес" Хочу какой-то красочный логотипЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
Одностраничник уже сама сделала) Но как его теперь пропихнуть в рекламу в инсте - нет времени разбираться) Хелп)Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Хочу одностраничную рекламу в инстаграме, настроить времени не хватаетКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть функционал на старом сайте, позволяющий делать е-мейл рассылки на пользователей сайта. Так же по факту получения письма у этих пользователей есть возможность воспользоваться бонусным предложением сайта (при переходе по ссылке). Как это работает покажу, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт http://dev.agrodoska.net Сделать лендинговую страницу с предложением самостоятельного создания мини-сайта на основе нашего (по принципу того, как на http://prom.ua или http://agrotender.com.ua/kompanii/comp-3252-pricetbl.html) Рисунки, лозунги или коммиксы - по желанию. Главное, чтоб было максимально понятно и эффектно.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
В данный момент на сайте работает система оплаты ликпей. Заключен договор с новой платежной системой, нужно повесить ее на сайт http://kolosok.info Сайт самописный, код не простой. В перспективе еще много заданий по нему, ищем программиста ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
1170х520 пикселей и вес до 100КБ Нужен баннер клиенту на стартовую страницу сайта KOLOSOK.INFO Подробности - личноБаннеры9 заявокЗакрыт9 лет назад
Простой баннер без кликов и мерцанийБаннеры5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен баннер (обычная картинка без мерцаний и переходов). Надпись - Закупаем РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, СОЮ по всей Украине. 0502637658, 0636428544, 0677034284. www.invest-agro.com.ua Фон - поле, комбайны, колосок - на Ваше усмотрение. ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сверстать стартовую страницу в адаптивном дизайне, пример скринов во вложении. Сейчас стартовая страница такая - http://kolosok.info.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Есть база предприятий, в которой много повторов - нужно привести ее в нормальный вид. Все телефоны в единый формат, почистить от повторов и т.д.Базы данных26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Баннер с 4 надписями без картинок, с прозрачным фоном. Предложите интересный переход надписей из одной в другую. Надписи: - kolosok.info - Объемы от фермеров - Агродоска - Трейдеры и переработчики ...Баннеры6 заявокЗакрыт9 лет назад
Гиф-анимация. Всеукраинский АПК справочник. Баннер на украинском языке. По фону, картинкам и надписям - удивите меня)Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад