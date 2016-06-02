Требуется придумать уникальное и запоминающееся название для магазина подарков, ориентированного на женщин в возрасте 20-40 лет в Украине. Название должно состоять из одного или двух слов, быть легко произносимым и не содержать букв 'ш' и 'ж'. Учитывайте возможность использования слов, связанных с 'домом' или 'home', и избегайте уже занятых названий в Instagram.