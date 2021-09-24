ALEXPHC

Александр ALEXPHC

 
24 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
99,9%

Доброго времени суток

РАБОТА

1. Переводы англ(B2),свободный разговорный украинский,русский,английский.

2. Несложные манипуляции в програмировании

3. Дизайн сайтов

4. Дизайн инстаграм страниц

5. Дизайн телеграм чатов

6. Визитка сайт,инстаграм,телеграм

Выполняю любую работу в любое для вас время

24/7

viber/telegram (+380730780680)

instagram (redphcux)

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Ann_La
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Придумать название магазину подарков
Нужно было придумать название интернет-магазину - подход очень креативный! Получила множество вариантов названия - даже больше, чем ожидала (было из чего выбрать) С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Cпасибо,интересно работать очень)))
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