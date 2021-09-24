99,9%
Доброго времени суток
РАБОТА
1. Переводы англ(B2),свободный разговорный украинский,русский,английский.
2. Несложные манипуляции в програмировании
3. Дизайн сайтов
4. Дизайн инстаграм страниц
5. Дизайн телеграм чатов
6. Визитка сайт,инстаграм,телеграм
Выполняю любую работу в любое для вас время
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viber/telegram (+380730780680)
instagram (redphcux)
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно было придумать название интернет-магазину - подход очень креативный! Получила множество вариантов названия - даже больше, чем ожидала (было из чего выбрать) С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Cпасибо,интересно работать очень)))