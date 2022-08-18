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Самописный код. Есть несколько багов (хотя, думаю, их больше, просто не все нашли пока), которые нужно исправить - вроде "текст съехал на мобильной версии", лишняя надпись, кнопка не ту информацию выдает и т.д. В общем, поделки)