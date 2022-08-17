Требуется разработать систему для классификации образов с использованием нейронной сети. Необходимо создать кастомную CNN с заданными характеристиками и сравнить результаты распознавания с другими архитектурами, такими как ResNet и AlexNet. Датасет для обучения и тестирования предоставляется.
Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной
Необходимо разработать скрипт, который будет определять, по движению цены и объему торгов, характер нисходящего движения цены (на свечном графике криптовалютных торговых пар). Подробное ТЗ вышлем в личной переписке.
✅ Ищем программиста со знанием языков программирования: обязательно php, +какой-либо из языков: Python/node.js/Go.
✅ Уровень владения языками: middle и выше.
✅ Обязательно со знанием в области трейдинга (криптовалютного или любого другого), глубокие знания индикаторов, возможно математических моделей, анализа графиков и т.д
✅ Обязателен опыт работы с торговыми криптовалютными роботами.
✅ Опыт работы с высоконагруженными системами.
✅ Желательно (но не обязательно) владение разработкой во фронтенде.
✅ Наличие не менее 20 рабочих часов/нед. под наш проект.
Для удобства контакта, высылайте логин/телефон в Телеграмме.
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