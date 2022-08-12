Условие

Требуется реализовать на языке Python функцию Join(array, separator), которая принимает два параметра — список строк и разделитель — и возвращает строку, полученную соединением элементов переданного списка, при этом между элементами списка вставляется разделитель (separator). Если не передать функции разделитель, то она должна использовать в качестве разделителя пробел. Пример использования функции в примерах тестов.

В решении запрещено использовать стандартную функцию join.

Формат выходных данных

Код решения должен содержать только определение и реализацию функции. Он не должен ничего выводить.