Написать платежную систему для бота в телеграме как отдельный плагин

[table]Задачанужна собственная платега на blockchain api либо mempool либо кучу других обозревателей транзакций крипты с апи. вообщем нужен красивый и понятный код с функционалом - пишу свой кош куда будут ити деньги от клиента - бот ищет по апи его и чекает на новые транзакции от клиента - создается форма для клиента - он оплачивает - бот находить и дает основному боту понять что можно добавлять баланс. связь с разработчиком бота имеется но он занят другой работойю детали в личку ( на долгое сотрудничество только)

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