Astro программа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки425 просмотров

Ищем специалиста написать астрологическую программу для расчёта натальных карт по ведической системе есть примеры и аналоги программ 

3 года назад
Alex_275
Алекс 
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