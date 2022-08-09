Необходимо сконструировать макет весов с передачей весовых значений на компьютер. Требуется разработать прикладное ПО с десктопным интерфейсом, который будет принимать данные с весов, делить их на задаваемое значение и отображать результаты. Также нужна функция отправки SMS уведомлений при превышении заданного предела. Весы должны работать до 5 кг и помещаться в багажник автомобиля.