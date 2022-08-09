Сделать бота выявления пампов на криптобирже

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок272 просмотра

Добрый день

Нужен бот наподобие такого, чтобы выявлял пампы и дампы на нескольких биржах​

Пишите стоимость и сроки

3 года назад
flea73
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