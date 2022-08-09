Требуется разработать скрипт, который будет определять характер нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Необходимы знания PHP и одного из языков: Python, node.js или Go. Уровень владения — middle и выше. Опыт работы с торговыми криптовалютными роботами и высоконагруженными системами обязателен.
Парсинг для биржи ставок, betfair
Нужно собирать некоторую информацию с определенных рынков, подробности при общении, необходим опытный человек.
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