Работа с API на С#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен11 заявок536 просмотров

Есть API со статистикой судебных процессов. Необходимо написать десктопное приложение для сохранения информации по заданным параметрам из API в CSV файл для дальнейшего использования.

Прошу указывать примерную стоимость.

3 года назад
krimenski
Алексей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maestroant
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$100
10 дней
С задачей справился. Рекомендую.
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ. Понимание темы.

Заявки фрилансеров

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