Требуется разработка ПО для автоматической регистрации аккаунтов Steam и заполнения профиля. Софт должен иметь удобный интерфейс с функциями старта, паузы и таймаута. Необходима консоль для отображения статуса регистрации, возможность загрузки прокси и настройки количества регистрируемых аккаунтов. Также требуется создание профиля в коммунити с учетом всех заданных параметров. Бюджет - 35 тыс. рублей.