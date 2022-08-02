Скрипт/программа для поиска вилок на бк в лайве

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки351 просмотр

Нужен скрипт, который будет на данных ему 4-5 бк искать вилки(разница в коэффициентах, при которой ставка на эти исходы заведомо является выигрышной из-за отстающих котировок в одной из бк). Скрипт должен работать постоянно, искать и анализировать коэффициенты в лайве(в реальном времени, когда игра уже идет и коэф постоянно меняются) и ставить ставки. Таблицу этих самых коэффициентов, как рассчитывается сумма ставки на обеих бк я объясню.

3 года назад
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