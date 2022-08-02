Нужен скрипт, который будет на данных ему 4-5 бк искать вилки(разница в коэффициентах, при которой ставка на эти исходы заведомо является выигрышной из-за отстающих котировок в одной из бк). Скрипт должен работать постоянно, искать и анализировать коэффициенты в лайве(в реальном времени, когда игра уже идет и коэф постоянно меняются) и ставить ставки. Таблицу этих самых коэффициентов, как рассчитывается сумма ставки на обеих бк я объясню.