Требуется разработка ПО для автоматической регистрации аккаунтов Steam и заполнения профиля. Софт должен иметь удобный интерфейс с функциями старта, паузы и таймаута. Необходима консоль для отображения статуса регистрации, возможность загрузки прокси и настройки количества регистрируемых аккаунтов. Также требуется создание профиля в коммунити с учетом всех заданных параметров. Бюджет - 35 тыс. рублей.
Скрипт/программа для поиска вилок на бк в лайве
Нужен скрипт, который будет на данных ему 4-5 бк искать вилки(разница в коэффициентах, при которой ставка на эти исходы заведомо является выигрышной из-за отстающих котировок в одной из бк). Скрипт должен работать постоянно, искать и анализировать коэффициенты в лайве(в реальном времени, когда игра уже идет и коэф постоянно меняются) и ставить ставки. Таблицу этих самых коэффициентов, как рассчитывается сумма ставки на обеих бк я объясню.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать простой аналог TeamViewer с функциями удалённого управления и переноса файлов. Подключение должно осуществляться по ID и паролю. Проект включает серверную часть для обработки соединений, клиентскую часть для подключения и админскую панель. Ожидается оптимизация производительности, так как текущее решение имеет большую задержку. Разработка предпочтительно на C#.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать парсер данных с сайта без использования API, используя Puppeteer. Парсер должен отправлять данные в WebSocket. Обратите внимание на необходимость минимизации задержек, так как другие инструменты, такие как Selenium, не подходят для этой задачи.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка CAD системы, возможно создание 2D решения или доработка open-source программного обеспечения. Программа должна включать базу деталей и интерфейс для их соединения. Ожидается постоянная поддержка и доработка приложения в будущем.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать масштабируемую схему с использованием D3.js. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании визуализаций данных и уметь работать с библиотекой D3.js. Проект включает в себя создание интерактивных элементов и адаптацию под различные размеры экранов.Закрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для записи двух человек на подачу документов в визовый центр Польши в любом городе Беларуси. Скрипт должен отслеживать свободные места, появляющиеся по средам, и автоматически заполнять форму для записи.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $230
Требуется создать парсер для обработки данных, который будет выполнять автоматизацию задач. Разработка прикладного программного обеспечения должна быть эффективной и надежной.Закрыт3 года назад
Требуется перевести индикатор TradingView с Pine Script 4.0 на 5.0, разделить сигналы на BUY/SELL с четким указанием цены, добавить два скользящих для фильтрации сигналов и убрать ненужные сигналы, не отражающиеся в тестере стратегий.Закрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания нейроинтерфейса, ориентированного на людей с ограниченными возможностями. Необходимо реализовать программу, которая будет считывать нервные импульсы и преобразовывать сигналы мозга в команды для управления инвалидной коляской или планшетом.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад