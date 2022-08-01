ТЗ:

"Нужно сделать софт авторегер аккаунтов стим и заполнение профиля"

1)Софт должен иметь приятный глазу дизайн.

1.Должны быть кнопки старта,паузы,таймаута в секундах(через какой промежуток времени должна быть регистрация след аккаунта)

2)В софте должна быть общая консоль,где будет писаться на каком этапе регистрации находится каждый аккаунт.

3)В софте должно быть поле ,в котором указывается сколько аккаунтов нужно зарегистрировать.

4)После регистрации нужно заполнить/создать коммунити профиль.

4) Пункт "Создание профиля в коммунити"

1.После регистрации софт должен заполнить профиль так , чтобы он выглядел вот так https://ibb.co/WVtbN18 (не обращать внимания на часы),не должно быть так - https://ibb.co/tX73cM6

Для этого можно прямо в софте сделать какую-нибудь отдельную вкладку,к примеру так - https://ibb.co/N6KTGnY

Где:

Good - аккаунты в которых заполнился профиль и выглядит вот так https://ibb.co/WVtbN18

Bad - аккаунты которые не смогли заполнить профиль/проблемы с прокси/steam

Лог - консоль где показывается процесс

Также должно быть поле для вставки или загрузки проксей и отображаться кол-во загруженных прокси.

Также должно быть вписано кол-во загруженных аккаунтов

После процесса должно писаться кол-во Good и Bad аккаунтов и затраченное время.

Необходимо чтобы софт создал 2 папки - Регистратор и Заполнение (В первой будут зарегистрированные аккаунты,а во второй аккаунты у которых заполнен профиль). Также в этих папках в начале работы софта,должна создаваться папка в названии которых точная дата и время , например - в папке Регистратор создается папка 22.07.22 (9:34-10:30),где в скобках начало и конец работы софта. В этих папках после работы софта будут создаваться тхт с зарегистрированными аккаунтами (Good) в виде login:password:email:password.

2.Должен быть выбор какое имя ставить в профиле (либо рандом,либо какое-то одно)

3.Аватар - должен быть выбор аватара,либо без него.В случае если выбирать,то в настройках софта указать путь до аватарок.

В конце работы софта ,должен получиться обычный заполненный профиль,как этот

https://ibb.co/QPQwY8t

(на часы не обращать внимания)

4.Должен быть многопоток.

5.В начале работы софта,после нескольких успешных заполнении аккаунтов рядом с полями где Good,Bad ,рядом должно писаться,какая страна у аккаунтов,к примеру Russia.

После работы софта должны создаваться разные тхт ,если прокси были микс страны,к примеру

софт заполнил аккаунты ,но у аккаунтов разные страны ,какие как Russia,Argentina,Kazakhstan и прочие ,и после работы он создаст в папке разные тхт с указанием страны ,например Russia 22.07.22 (10:05-10:54)

а также создаст общий тхт с созданными всеми аккаунтами с названием ALL 22.07.22 (10:05-10:54).

5)Должно быть поле для вставки/загрузки через тхт почт рамблера.

Софт принимает почты сервиса rambler.ru в виде (email:password) и после регистрации выдает аккаунты в тхт в виде login:password:email:password

6)Должны быть 2 сервиса для разгадывания капчи.

Должен быть выбор между ними. Также поле для вставки api ключа каждого сервиса.

7)Прокси должно добавляться либо через вставку в поле в софте,либо же поле с выбором тхт,где будут прокси.

8)Должно быть поле,в котором указывается кол-во регистрируемых аккаунтов на 1 проксю и считать максимум кол-во аккаунтов в зависимости от количества проксей. К примеру 5 аккаунтов на 1 проксю,я загружаю 20 прокси и в итоге софт регает 100 аккаунтов.

Также должна быть кнопка (Регистрировать максимальное кол-во аккаунтов,насколько прокси дает)

9)Должен должен уметь подменять юзер агент(для того,чтобы аккаунты не забанились стимом по цепочке)

Либо же должно быть просто 2 выбора,либо софт подменяет юзер агент через какой-нибудь сервис (должен быть подписан сервис,поле в которое вставляется апи ключ сервиса),либо софт должен сам подменять юзер агент на другие.

Должно быть поле,в котором указывается через какое кол-во аккаунтов подменяется юзер агент на другой.

10)Софт должен уметь работать многопоточно.

11)Должно быть поле для ввода количества потоков (т.е. аккаунтов за раз)

К примеру у меня будет 100 проксей,я запускаю 100 потоков и софт начинает регать 100 аккаунтов.

12)Выявить самый качественный и дешевый сервис проксей и сервис капчи(чтобы не банились аккаунты)

Софт должен уметь работать со всеми видами проксей любых стран.

Страна аккаунтов должна быть как у прокси,которое загрузили в софт.

В начале работы софта,после нескольких успешных регистрации рядом с полями где Good,Bad ,рядом должно писаться,какая страна у аккаунтов,к примеру Russia.

После работы софта должны создаваться разные тхт ,если прокси были микс страны,к примеру

софт зарегал через микс прокси и у аккаунтов разные страны,такие как Russia,Argentina,Kazakhstan и т.д,и после работы софта он создаст в папке с аккаунтами несколько тхт,например Russia 22.07.22 (10:05-10:54),если у аккаунтов страна Россия.

а также создаст общий тхт с созданными всеми аккаунтами с названием ALL 22.07.22 (10:05-10:54).

Также в конце работы софт еще создаст тхт с именем Links,где будут данные в таком виде: логин аккаунта,ссылка на профиль , пример - fgdeg32g4342242,steamcommunity.com/profiles/76561198890037269

13)В конце работы софт пишет в консоли сколько аккаунтов смог создать и сколько времени было потрачено,а также кол-во затраченных проксей.

14)Софт должен быть протестирован несколькими сервисами проксей и сервисами для разгадывания капчи,а также проверить:

есть ли баны через время(к примеру через 3 дня)

сколько можно зарегистрировать максимум аккаунтов на 1 проксю

сколько можно использользовать максимум юзер агентов

Бюджет 35к рублей

Необходимо чтобы софт работал как нужно,соответствовал ТЗ.

Нужна поддержка: если steam выкатит какую-нибудь обнову и нужно будет фиксить софт, то это будет обговорено с кодером. За разумную договорную цену.Но сумма не должна быть равна или больше ,чем стоимость софта.

Вынужденные отклонения от ТЗ конечно возможны, и должны быть обговорены заранее.

Также хотелось бы узнать,сколько будет стоить пофиксить уже существующий софт авторегер -

https://github.com/steam-account-creator/Steam-Account-Generator

уже пробовал ,там капча сломанная.

надо прикрутить туда другой почтовый сервис - рамблер.ру