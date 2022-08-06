Требуется разработать страницу с формой авторизации, которая будет отображать содержимое таблицы А. Необходимо обеспечить возможность внесения изменений и отправки обновленных значений в таблицу Б. Знания PHP (версия 5.6) и MySQL (версия 5.5) обязательны.
Создание советника на MT4/MT5
ТЗ проекта:
https://docs.google.com/document/d/1B09hubCF6CKF_eDaJuLc8OK8NwPVHbTM/edit#
Ищем программиста на постоянную основу. Торговых стратегий уже сейчас более 10 шт., по каждой из которых нужно написание советника/робота и + постоянно добавляются новые.
Пишите свои сроки и цены.
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