Создание советника на MT4/MT5

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок349 просмотров

ТЗ проекта:

https://docs.google.com/document/d/1B09hubCF6CKF_eDaJuLc8OK8NwPVHbTM/edit#

Ищем программиста на постоянную основу. Торговых стратегий уже сейчас более 10 шт., по каждой из которых нужно написание советника/робота и + постоянно добавляются новые.

Пишите свои сроки и цены.

3 года назад
fedorcosmachev
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Знания: php, mysql

    Требуется разработать страницу с формой авторизации, которая будет отображать содержимое таблицы А. Необходимо обеспечить возможность внесения изменений и отправки обновленных значений в таблицу Б. Знания PHP (версия 5.6) и MySQL (версия 5.5) обязательны.

    MySQLPHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка пакета на golang

    Необходима разработка модуля на Golang, который реализует алгоритм обработки глаголов в повелительном наклонении. Задача включает разбиение текста, поиск существительных, их склонение и замену в предложении. Начальный код прилагается.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт/программа для поиска вилок на бк в лайве

    Необходим скрипт, который будет анализировать коэффициенты на 4-5 букмекерских конторах в реальном времени и искать вилки. Скрипт должен постоянно отслеживать изменения коэффициентов во время игры и автоматически ставить ставки. Описание таблицы коэффициентов и расчет суммы ставок будет предоставлено.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать софт авторегер аккаунтов стим и заполнение профиля

    $700

    Требуется разработка ПО для автоматической регистрации аккаунтов Steam и заполнения профиля. Софт должен иметь удобный интерфейс с функциями старта, паузы и таймаута. Необходима консоль для отображения статуса регистрации, возможность загрузки прокси и настройки количества регистрируемых аккаунтов. Также требуется создание профиля в коммунити с учетом всех заданных параметров. Бюджет - 35 тыс. рублей.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой аналог TeamViewer

    Необходимо создать простой аналог TeamViewer с функциями удалённого управления и переноса файлов. Подключение должно осуществляться по ID и паролю. Проект включает серверную часть для обработки соединений, клиентскую часть для подключения и админскую панель. Ожидается оптимизация производительности, так как текущее решение имеет большую задержку. Разработка предпочтительно на C#.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать парсер Puppeteer

    Требуется разработать парсер данных с сайта без использования API, используя Puppeteer. Парсер должен отправлять данные в WebSocket. Обратите внимание на необходимость минимизации задержек, так как другие инструменты, такие как Selenium, не подходят для этой задачи.

    Selenium
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка CAD системы

    Требуется разработка CAD системы, возможно создание 2D решения или доработка open-source программного обеспечения. Программа должна включать базу деталей и интерфейс для их соединения. Ожидается постоянная поддержка и доработка приложения в будущем.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • D3.js специалист

    Требуется разработать масштабируемую схему с использованием D3.js. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании визуализаций данных и уметь работать с библиотекой D3.js. Проект включает в себя создание интерактивных элементов и адаптацию под различные размеры экранов.

    JavaScript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна запись в визовый центр Польши в РБ

    Требуется разработка скрипта для записи двух человек на подачу документов в визовый центр Польши в любом городе Беларуси. Скрипт должен отслеживать свободные места, появляющиеся по средам, и автоматически заполнять форму для записи.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад