Знания: php, mysql

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Завершен18 заявок368 просмотров

пож. пишите сразу свой телеграм  

ТЗ (краткое) требуется создать страницу с формой авторизации, отображающей содержимое таблицы А с возможностью внесения изменений и отправку измененных значений в таблицу Б. знания: php, mysql php 5.6 mysql 5.5

MySQLPHP
3 года назад
Evgeniy8555
Евгений 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Web-Gevorg
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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