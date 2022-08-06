Сканер - чекер контрактов

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки410 просмотров

Нужно написать сканер либо сайт, либо в тг бота. (пайтон+солидити)

Функционал как в этом боте @SafeAnalyzerbot (тг)

Нужна обязательно высокая скорость (как у них 1-3 секунды ~)

Обязательно без оплаты каких-то сторонних апи.

Когда кидаешь ему контракт токена, он выдает результат с проверкой

залитую ликвидность, чек на ханипот, кол-во холдеров, блок ликвы и тд и

тп.

Возможно в задании понадобится:

- точно потребуется создание своего контракта-проверяльщика

- симулиция торговли на панкейке

- вытягивание основной информации из контракта

...

---

Пример сканеров на ханипот

https://rugdoc.io/honeypot/

https://www.cryptowatchtower.io/

https://honeypot.is/?

https://cryptach.org/ru/scan

---

Лок ликвы есть как минимум тут (но есть вроде еще сервисы)

(у большинства платные апи, нам надо бесплатно тянуть как-то)

- pinksale.finance/pinklock/liquidity?chain=BSC

- mudra.website/#features

- team.finance

- dx.app/app/v3_3/dxlocktoke

---

Если вы уже делали какие-то подобные проекты по крипте, обязательно укажите в обратной связи.

Python
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guest_16597469771835
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