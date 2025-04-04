Потрібен простий php скрипт, який би додавав на фото текст

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок83 просмотра

Задача - програмно додавати на картинку текст на білому фоні.

Саме так, як це показано на зразку, який я прикріпив до опису цієї вакансії.

Тобто ширина background'y залежить від ширини тексту.

Плюс, заокруглення навколо кожного рядка так, як це показано на прикладі.

При зміні розміру шрифту бекграунд, відповідно, повинен підлаштовуватись під текст. Тобто якщо я зміню розмір шрифту і згенерую нову картинку - мені не потрібно прописувати margins.

Стек технологій - бажано звісно imagemagick , gd чи щось таке, що супер просто поставити на ubuntu.

Можна теоретично і на python/pillow

оплата на картку банку. строки - на сьогодні

update: якщо ви використовуєте openai, хоч перевіряйте, що він вам видає )

PHPPythonНаписание скриптов
месяц назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
месяц назад
$5
1 день
Дуже задоволений співпрацею. Олексій взявся за не саму просту задачу після того, як 2 інші фрілансери з нею не впорались. Зробив, фактично, ідеальний скрипт, який зекономив мені купу часу на генерацію субтитрів для Інстаграм сторісів. Рекомендую як порядну людину і професіонала!
Дякую за теплі слова! Дуже приємно було працювати над цим проєктом, і я щиро радий, що результат вийшов корисним і виправдав очікування. Завжди стараюсь знайти найкраще рішення, навіть якщо задача нетипова чи складна. Звертайтесь ще — буду радий допомогти!

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