Требуется создать клон сайта на платформе Битрикс в режиме многосайтовости. Необходимо скопировать шаблон, структуру меню, товары, описание, фильтры каталога и текстовые страницы. Лишние элементы, такие как авторизация и кабинеты, должны быть удалены. Языковые версии не требуются. Тексты нужно будет перевести с помощью ChatGPT.