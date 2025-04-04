Требуется создать рассылку для 5000 емейлов. Заказчик ожидает предложения по оплате в откликах. Обратите внимание на важность качественной настройки и доставки писем.
Потрібен простий php скрипт, який би додавав на фото текст
Задача - програмно додавати на картинку текст на білому фоні.
Саме так, як це показано на зразку, який я прикріпив до опису цієї вакансії.
Тобто ширина background'y залежить від ширини тексту.
Плюс, заокруглення навколо кожного рядка так, як це показано на прикладі.
При зміні розміру шрифту бекграунд, відповідно, повинен підлаштовуватись під текст. Тобто якщо я зміню розмір шрифту і згенерую нову картинку - мені не потрібно прописувати margins.
Стек технологій - бажано звісно imagemagick , gd чи щось таке, що супер просто поставити на ubuntu.
Можна теоретично і на python/pillow
оплата на картку банку. строки - на сьогодні
update: якщо ви використовуєте openai, хоч перевіряйте, що він вам видає )
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