Починить шапку сайта на Wordpress

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Закрыт12 заявок292 просмотра

Требуется: Опытный WordPress-разработчик для исправления ошибки на сайте.

Описание проблемы:

  • При редактировании шапки сайта через редактор Divi был поломан сайт. Сайт очень простой. Необходимо восстановить его работу к прежнему виду. Проблема касается шапки сайта. Есть скриншот рабочего состояния (во вложении).
    Сайт http://aortasystems.com/

Требования:

  • Опыт работы с WordPress (от 3 лет).

  • Знание PHP, HTML, CSS, JS, SQL.

  • Умение работать с популярными плагинами (Divi Elegant Theme и др.).

  • Понимание принципов безопасности и бэкапов.

Плюсом:

  • Опыт с кешированием, оптимизацией скорости, SEO.

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CSSHTMLJavaScriptPHPSQLWordPressДоработка сайтовНастройка плагиновУстранение ошибок
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avfridrik
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