Создать клон на битриксе в режиме многосайтовости

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Закрыт2 заявки286 просмотров

Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки.
Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее – вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
https://www.dlabsci.com/
http://www.ncschina.com/
https://www.biologixgroup.com/
https://www.hawach.com/
https://www.ckicgroup.com/

1С-БитриксДоработка сайтов
месяц назад
guest_1695887751025
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Давид
 
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Джавид
 
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