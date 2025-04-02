Разработка закрытого Telegram-магазина с функцией рассылки уникальных коммерческих предложений для 10 групп клиентов. Реализовать механизм верификации пользователей, простой админ-интерфейс для управления клиентами и возможность отправки заявок на КП. Магазин должен включать 250-270 позиций товаров с техдокументацией и ограничением на комментарии в чате.
Создать клон на битриксе в режиме многосайтовости
Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки.
Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее – вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
https://www.dlabsci.com/
http://www.ncschina.com/
https://www.biologixgroup.com/
https://www.hawach.com/
https://www.ckicgroup.com/
Заявки фрилансеров
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