1. Собрать и запрограмировать 4 весов, которые будут передавать весовые значения на компьютер (возможны к рассмотрению разные способы передачи.)

2. Написать десктопный интерфейс в котором будут:

2.1. Приниматься весовые значения с каждых весов.

2.2. Весовые значения должны иметь возможность делиться на задаваемое значение (задаваемые значения должны иметь возможность изменяться вручную)

2.3. Результат деления должен отображаться в динамическом формате.

2.4. Должна быть возможность задать второе значение вручную и функция, котороя будет предупреждать о результате деления, которы будет меньше этого значения (второе знаяение должно иметь возможность изменяться вручную)

2.5. Должна быть возможность вписывать вручную максимальное значение для каждой позиции

2.6. Написать функцию, которая будет отсылать отформатированное смс на телефон (с возможностью изменения текста и номера) с значениями, которые опустились ниже максимального.

3. Нужен небольшой компьютер, с возможностью принимать значения с весов, отправлять смс на телефон и поддерживать общение с данной программой из пункта 2.

4. Всё должно быть в виде макета, работать от розетки и помещаться в богажник автомобиля.

5. Весы с работой до 5ти кг.