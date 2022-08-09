Необходимо написать фильтр для кастомной переменной - плагин Yoast.

Перечислить категории записи через запятую, в нижнем регистре. Сейчас первая буква заглавная.

В сети нашел такой код, для . Мне необходимо такой же, но для категорий. Все категории с маленькой буквы. </p><p> </p><p><code>﻿function wp_yoast_get_lowercase_title() { </p><p> $title = get_the_title(get_the_ID()); </p><p> $title = mb_strtolower($title); </p><p> return $title; </p><p>} </p><p>function register_custom_yoast_variables() { </p><p> if (!function_exists ('wpseo_register_var_replacement')) { </p><p> require_once '/inc/wpseo-functions.php'; </p><p> } </p><p> wpseo_register_var_replacement( '%%lower_title%%', 'wp_yoast_get_lowercase_title', 'advanced', 'Lowercase title' ); </p><p>} </p><p>add_action('wpseo_register_extra_replacements', 'register_custom_yoast_variables');</code></p>