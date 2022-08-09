Требуется разработать скрипт, который будет определять характер нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Необходимы знания PHP и одного из языков: Python, node.js или Go. Уровень владения — middle и выше. Опыт работы с торговыми криптовалютными роботами и высоконагруженными системами обязателен.
Бот для Wildberries
Есть задача сделать бот для Wildberries для автоматизации выкупов (возможно в перспективе + написание отзывов) и в дальнейшем тех поддержка его: Бот должен регистрироваться на Wildberries, искать конкретные товары по ключевым запросам с поведением максимально похожим на реального человека, добавлять в корзину, выбирать ПВЗ и выкупать товар. Количество выкупов в день может быть плавающие от 10 до 1000шт. В идеале нужен человек у кого уже есть опыт работы с похожими задачами. Если сработаемся готовы сотрудничать на постоянной основе так как есть необходимость тех поддержки бота + добавление нового функционала + разработка похожих ботов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота для выявления пампов и дампов на нескольких криптобиржах. Бот должен быть способен отслеживать изменения цен и анализировать торговые объемы. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать скрипт для Adobe Acrobat, который будет автоматически заменять цены в PDF прайсах, извлекая данные из текстового файла. Пример прайса предоставлен для ознакомления.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка прикладного ПО для парсинга данных с биржи ставок Betfair. Необходимо собирать информацию с определенных рынков. Ищем опытного специалиста для выполнения задачи.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сконструировать макет весов с передачей весовых значений на компьютер. Требуется разработать прикладное ПО с десктопным интерфейсом, который будет принимать данные с весов, делить их на задаваемое значение и отображать результаты. Также нужна функция отправки SMS уведомлений при превышении заданного предела. Весы должны работать до 5 кг и помещаться в багажник автомобиля.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать фильтр для плагина Yoast, который будет перечислять категории записи через запятую и в нижнем регистре. Необходимо адаптировать существующий код для работы с категориями, чтобы первая буква каждой категории была заглавной. Подробности и пример кода предоставлены.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать сервис для выкупа товаров на Wildberries, который сохранит купленные номера телефонов в аккаунте. Номера должны быть в количестве от 1000 до 20000. Основная задача - обеспечить возможность выкупа товаров через эти аккаунты с использованием сохраненных номеров.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота на LUA в Quik версии 8.7 для отправки сообщений в Telegram. Бот должен обрабатывать системные сообщения с фильтрацией, отображать позиции по клиентским счетам, таблицы сделок и заявок, а также учитывать ограничения по счетам. Настройка цветов сообщений и тайминг отправки по каждой таблице обязательны.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать десктопное приложение на C#, которое будет взаимодействовать с API судебных процессов. Задача заключается в сохранении информации по заданным параметрам в CSV файл для дальнейшего использования. Укажите примерную стоимость выполнения заказа.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $850
Требуется создать сканер или бота для проверки контрактов токенов с функционалом, аналогичным @SafeAnalyzerbot. Необходимо обеспечить высокую скорость анализа (1-3 секунды) без использования платных API. Основные задачи: проверка ликвидности, анализ холдеров, симуляция торговли на PancakeSwap и извлечение информации из контрактов. Опыт в подобных проектах приветствуется.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад