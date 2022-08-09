Есть задача сделать бот для Wildberries для автоматизации выкупов (возможно в перспективе + написание отзывов) и в дальнейшем тех поддержка его: Бот должен регистрироваться на Wildberries, искать конкретные товары по ключевым запросам с поведением максимально похожим на реального человека, добавлять в корзину, выбирать ПВЗ и выкупать товар. Количество выкупов в день может быть плавающие от 10 до 1000шт. В идеале нужен человек у кого уже есть опыт работы с похожими задачами. Если сработаемся готовы сотрудничать на постоянной основе так как есть необходимость тех поддержки бота + добавление нового функционала + разработка похожих ботов