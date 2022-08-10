Всем привет!

Механика бота:

- Регистрация пользователя (имя, пол, несколько других параметров)

- Показ в квизах имена других пользователей с выбором 1 варианта ответа

- Пуш уведомления других пользователь через бота, если их выбрали

- Индивидуальные таймеры для квизов

- Присвоение статуса аноним/не аноним пользователям по алгоритму

- Генерация инвайтов (реферальный ссылок)

- Начисление виртуальной валюты

- Подключение биллинга для совершения платежей (можем Moneta.ru, можем любой другой)

- Экспорт данных из базы в csv

- Пересылка данных в телеграм канал

Пошагово бот спроектирован в Миро. Проведу презу механики в зуме и отвечу на все вопросы.

Потребуется консультация по пуш уведомлениям в телеге - неделю ломаем голову, не понимаем технических возможностей :) Наверняка вы лучше знаете, как решить наш кейс

Пожалуйста, если в вашем портфолио есть реализованные проекты не под nda, указывайте ссылки в отклике