Привествую всех заглянувших исполнителей! Буду очень рад поработать с кодером, кто готов внести правки в шаблон wordpress. Так выглядит текущий поиск на сайте http://dl3.joxi.net/drive/0002/1887/165727/160324/3713c3277e.jpg Все выделенные области - обычные выпадающие списки (за исключением поля ...