Rgoldman

Роман Rgoldman

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$37
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Бот в телеграм для квизов

    Требуется разработка бота в Telegram для квизов с функционалом регистрации пользователей, показ имен, пуш уведомлениями и индивидуальными таймерами. Бот должен включать генерацию инвайтов, начисление виртуальной валюты и интеграцию с биллингом. Понадобится консультация по техническим возможностям пуш уведомлений. Укажите реализованные проекты в отклике.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 90 иллюстраций по шаблону

    $8

    Привет! У нас есть исходный файл в AI, в нем - 8 аватаров. Задача - собрать комбинации аватаров по алгоритму, и экспортировать каждую иллюстрацию отдельно. Описание задачи: Мужчины (первый ряд): - ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Звуковик для подготовки плагинов под VST2

    Всем привет! Будем рады поработать со звуковиком, кто сможем подготовить цепочки плагинов для VST2. Цель - изменение голоса. Например: состаривание, изменение тембра и тема (высокий и быстрый, низкий и медленный). Изменение голоса с целью анонимизации ...

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить оплату картой. Инструкции и API есть

    $50

    Добрый день! Стоит задача подключить к интернет-магазину возможность оплаты банковскими картами. Интернет-магазин на WordPress, корзина реализована через php + js (самопис, не плагины). Всю требуемую информацию для отправки банку по API корзина ...

    JavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модификация комментариев в WordPress

    $70

    Добрый день, будущий кодер! Требуется добавить возможность оставлять отзывы в карточке товаров (используя инструмент комментирования WordPress). Отзыв включает в себя следующие поля: Имя (обязательно, видим) - уже есть в wpЕмайл (необязательно, невидим) ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отзывы для ИМ на базе WordPress (не WooCommerce или аналоги)

    $40

    Добрый день! Требуется добавить возможность оставлять отзывы в карточке товаров (используя инструмент комментирования, CMS WordPress). Отзыв включает в себя следующие поля: Имя (обязательно, видим)Емайл (необязательно, невидим)Подтверждение покупки (необязательно, видим)Оценка по 5-балльной шкале ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кастомизация интернет-магазина

    Добрый день! В поисках исполнителя (команды) для разработки и кастомизации портала фототехники. Структура магазина основана на классическом формате, и в конечном виде планируем получить результат-аналог mvideo, eldorado, mediamarkt и аналоги. ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внесение правок в настройки поиска (тема wordpress)

    Привествую всех заглянувших исполнителей! Буду очень рад поработать с кодером, кто готов внести правки в шаблон wordpress. Так выглядит текущий поиск на сайте http://dl3.joxi.net/drive/0002/1887/165727/160324/3713c3277e.jpg Все выделенные области - обычные выпадающие списки (за исключением поля ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать доску объявлений одежды

    1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта. Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить 4 пункта на сайте

    $30

    1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска 2. Замена простого dropdown на 2ой (выбор основного раздела=&gt;выбор подраздела) 3. Добавление всплывающего списка dropdown (аналогично 2 пункту) 4. Разобраться с тайтлами (выдают порой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшие доработки на доске объявлений

    $20

    Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вывод категорий

    $5

    Добрый день! Ставлю не сложную задачу для знающих базовый php. Имеется доска объявлений. При добавлении объявления пользователь выбирает нужную категорию. Категории распределены по структуре: Категория1 -Субкатегория1 От вас требуется изменить ...

    PHP
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$37
10 баллов
5 лет назад
2 тестовых экрана для приложения
Интересный проект. Своевременная оплата.
Доволен работой с исполнителем. Ответственный подход к выполнению задания, остаётся все время на связи, в общении корректен. Ставлю 5!
Ответный отзыв
nidelka
Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
5 лет назад
2 тестовых экрана для приложения (2)
Было приятно поработать. Рекомендую для сотрудничества!
Отлично!
Ответный отзыв
vbstudio
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Вывод категорий
PHP
Отлично поработали. Заказчик быстро проводит проверку работы и также быстро её оплачивает.
Виталий с работой справился быстро, лаконично, с учетом всех пожеланий
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