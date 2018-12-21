Требуется разработка бота в Telegram для квизов с функционалом регистрации пользователей, показ имен, пуш уведомлениями и индивидуальными таймерами. Бот должен включать генерацию инвайтов, начисление виртуальной валюты и интеграцию с биллингом. Понадобится консультация по техническим возможностям пуш уведомлений. Укажите реализованные проекты в отклике.
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Привет! У нас есть исходный файл в AI, в нем - 8 аватаров. Задача - собрать комбинации аватаров по алгоритму, и экспортировать каждую иллюстрацию отдельно. Описание задачи: Мужчины (первый ряд): - ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Будем рады поработать со звуковиком, кто сможем подготовить цепочки плагинов для VST2. Цель - изменение голоса. Например: состаривание, изменение тембра и тема (высокий и быстрый, низкий и медленный). Изменение голоса с целью анонимизации ...Аудиомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
2 тестовых экрана для приложения, оговорили в телеграме.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $37
2 тестовых экрана для приложения, оговорили в телеграме.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Добрый день! Стоит задача подключить к интернет-магазину возможность оплаты банковскими картами. Интернет-магазин на WordPress, корзина реализована через php + js (самопис, не плагины). Всю требуемую информацию для отправки банку по API корзина ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
Добрый день, будущий кодер! Требуется добавить возможность оставлять отзывы в карточке товаров (используя инструмент комментирования WordPress). Отзыв включает в себя следующие поля: Имя (обязательно, видим) - уже есть в wpЕмайл (необязательно, невидим) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Добрый день! Требуется добавить возможность оставлять отзывы в карточке товаров (используя инструмент комментирования, CMS WordPress). Отзыв включает в себя следующие поля: Имя (обязательно, видим)Емайл (необязательно, невидим)Подтверждение покупки (необязательно, видим)Оценка по 5-балльной шкале ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! В поисках исполнителя (команды) для разработки и кастомизации портала фототехники. Структура магазина основана на классическом формате, и в конечном виде планируем получить результат-аналог mvideo, eldorado, mediamarkt и аналоги. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Привествую всех заглянувших исполнителей! Буду очень рад поработать с кодером, кто готов внести правки в шаблон wordpress. Так выглядит текущий поиск на сайте http://dl3.joxi.net/drive/0002/1887/165727/160324/3713c3277e.jpg Все выделенные области - обычные выпадающие списки (за исключением поля ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта. Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска 2. Замена простого dropdown на 2ой (выбор основного раздела=>выбор подраздела) 3. Добавление всплывающего списка dropdown (аналогично 2 пункту) 4. Разобраться с тайтлами (выдают порой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
На доске объявлений требуется заменить чекбоксы выпадающим спискомВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Добрый день! Ставлю не сложную задачу для знающих базовый php. Имеется доска объявлений. При добавлении объявления пользователь выбирает нужную категорию. Категории распределены по структуре: Категория1 -Субкатегория1 От вас требуется изменить ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад