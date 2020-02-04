Звуковик для подготовки плагинов под VST2

Здравствуйте. Ищу специалиста по работе со звуком голоса, кто сможет преобразовать аудио дорожку с голосом среднего качества в более достойное хорошее звучание. Звук записан на петличку Boya, в пустом помещении, сильно звенит от стен и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Будем рады поработать со звуковиком, кто сможем подготовить цепочки плагинов для VST2. Цель - изменение голоса. Например: состаривание, изменение тембра и тема (высокий и быстрый, низкий и медленный). Изменение голоса с целью анонимизации и последующего прослушивания другими пользователями. 100% анонимности достичь не требуется. Голоса после обработки должны оставаться приятными для прослушки и не оставлять послевкусия, что кто-то специально изменил голос.
Необходимо 3-5 плагинов. Идеальный кандидат в заявке покажет результат своей работы - голос до, голос после.
- Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $4
Добрый день! Нужен хороший аудио-монтажер для постоянного сотрудничества. Нужно добавлять звуки и музыкальное сопровождение для 3D анимаций. Примеры работ. Ссылки на YouTube. [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fddb94MPCeeU&cc_key=]youtu.be/ddb94MPCeeU[/url] [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhWia4oIXbGw&cc_key=]youtu.be/hWia4oIXbGw[/url] Весь необходимый материал для озвучки берется из открытых источников в интернете. Ссылки на сайты где можно найти звуки ...Аудиомонтаж37 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 6 файлов со звуками персонажа для cartoon игры (один прикреплен как пример). Требуется: 1) Понять можем мы сделать звук чище 2) Понять как мы можем обработать, чтобы сделать звуки звучали более cartoon. Сейчас они слишком живые. 3) После разрезать файл на ...Аудиомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно скачать 50 видеороликов и превью картинок и отсортировать по папкамАудиомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1245
Задача: 1. Вам будет дан доступ к инструменту с синтезированными голосами; 2. Синтезированными голосами нужно будет озвучить текст (ВАЖНО! вам не нужно записывать собственный голос или кого-либо); 3. Подложить музыку, чтобы создать ремиксы на разные треки; 4. Выровнять звук, ...Аудиомонтаж5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть трэк, "Stephen Fly Down" который был выбран для выступления, но проверяющие забраковали некие стоны, в [url=https://en.lyrsense.com/stephen/fly_down]оригинале[/url] после 2.24 минуты идут, вздохи эх и ах, их там 8 штук, нужно как нибудь их убрать в ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Монтаж аудио-диалога. Убрать шумы, вздохи, "грязь" Вырезать лишние слова Запись была в skype, при этом качество хорошее. Сама запись на час, обычно после обезок выходит в 40-50 мин Есть пример как нужно (при таких же участниках диалога и тоже при ...Аудиомонтаж52 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Есть необработанное аудио. Небольшая лекция со стрима. Нужно убрать шумы. Убрать пробелы, словечки "паразиты", мычания - "эээ", повторения-заикания. Аудио 15 мин., работы на полчаса тут. Будут ещё заказы.Аудиомонтаж35 заявокЗакрыт4 года назад
необходимо настроить изменение звука с мужского на женский вAdobe Audition.Аудиомонтаж11 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую. Ну к примеру есть музыка которая мне нравится. Необходимо ее повторить использую другие инструменты, скорость, изменить начало, конец чуток.Аудиомонтажнет заявокЗакрыт4 года назад