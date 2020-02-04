Звуковик для подготовки плагинов под VST2

АудиомонтажЗакрыт5 заявок331 просмотр
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Всем привет! Будем рады поработать со звуковиком, кто сможем подготовить цепочки плагинов для VST2. Цель - изменение голоса. Например: состаривание, изменение тембра и тема (высокий и быстрый, низкий и медленный). Изменение голоса с целью анонимизации и последующего прослушивания другими пользователями. 100% анонимности достичь не требуется. Голоса после обработки должны оставаться приятными для прослушки и не оставлять послевкусия, что кто-то специально изменил голос.

Необходимо 3-5 плагинов. Идеальный кандидат в заявке покажет результат своей работы - голос до, голос после.

4 года назад
Rgoldman
Роман 
33 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
год назад
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