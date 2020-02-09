Нужно каким либо способом убрать несколько звуков из песни по таймингу

Есть трэк, "Stephen Fly Down" который был выбран для выступления, но проверяющие забраковали некие стоны, в оригинале после 2.24 минуты идут, вздохи эх и ах, их там 8 штук, нужно как нибудь их убрать в уже обрезанной версии песни. То ли сделать тише, чем нибудь заглушить, или как то бесследно удалить.