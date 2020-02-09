Нужно каким либо способом убрать несколько звуков из песни по таймингу

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Есть трэк,  "Stephen Fly Down" который был выбран для выступления, но проверяющие забраковали некие стоны, в оригинале  после 2.24 минуты идут, вздохи эх и ах, их  там 8 штук,  нужно как нибудь их убрать  в уже обрезанной версии песни. То ли сделать тише, чем нибудь заглушить, или как то бесследно удалить.

4 года назад
guest_15809981968495
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GANS88
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$7
1 день
Хороший исполнитель, быстро по времени и учитывает все требования.
Хороший отзывчивый клиент))
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