Обработка звука голоса с петлички, пустое помещение

Добрый день! Нужен хороший аудио-монтажер для постоянного сотрудничества. Нужно добавлять звуки и музыкальное сопровождение для 3D анимаций. Примеры работ. Ссылки на YouTube. [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fddb94MPCeeU&cc_key=]youtu.be/ddb94MPCeeU[/url] [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhWia4oIXbGw&cc_key=]youtu.be/hWia4oIXbGw[/url] Весь необходимый материал для озвучки берется из открытых источников в интернете. Ссылки на сайты где можно найти звуки ...
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Здравствуйте. Ищу специалиста по работе со звуком голоса, кто сможет преобразовать аудио дорожку с голосом среднего качества в более достойное хорошее звучание. Звук записан на петличку Boya, в пустом помещении, сильно звенит от стен и легкое эхо.
Что нужно: убрать артефакты отражения голоса от стены, убрать гул помещения, сделать нормально deesser свистящих, и сделать голос более "жирным, плотным" , не таким шипящим)
Вздохи я сам уберу, на них не обращайте!
Вот пример голоса, кусочек на 50 секунд
mp4 https://youtu.be/0N0nDEUpJPg
WAV https://yadi.sk/d/RO5CUupzQc8A3Q
Если вы сможете сделать запись значительно более приятной для прослушивания, то пишите, пожалуйста. Общая запись около 10 минут.
Всю эту дорожку вручную по точкам и пикам не нужно мне корректировать, вздохи не режем. Голос записан с одним качеством на протяжении всей дорожки). Применяйте фильтры ко всей аудио дорожке сразу. Считать поминутно эту аудио дорожку не нужно, пожалуйста, это не редактирование видео)
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