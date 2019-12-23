Обработка звука голоса с петлички, пустое помещение

Здравствуйте. Ищу специалиста по работе со звуком голоса, кто сможет преобразовать аудио дорожку с голосом среднего качества в более достойное хорошее звучание. Звук записан на петличку Boya, в пустом помещении, сильно звенит от стен и легкое эхо.

Что нужно: убрать артефакты отражения голоса от стены, убрать гул помещения, сделать нормально deesser свистящих, и сделать голос более "жирным, плотным" , не таким шипящим)

Вздохи я сам уберу, на них не обращайте!

Вот пример голоса, кусочек на 50 секунд

mp4 https://youtu.be/0N0nDEUpJPg

WAV https://yadi.sk/d/RO5CUupzQc8A3Q

Если вы сможете сделать запись значительно более приятной для прослушивания, то пишите, пожалуйста. Общая запись около 10 минут.

Всю эту дорожку вручную по точкам и пикам не нужно мне корректировать, вздохи не режем. Голос записан с одним качеством на протяжении всей дорожки). Применяйте фильтры ко всей аудио дорожке сразу. Считать поминутно эту аудио дорожку не нужно, пожалуйста, это не редактирование видео)