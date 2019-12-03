Аудиомонтаж коротких треков-ремиксов

Есть трэк, "Stephen Fly Down" который был выбран для выступления, но проверяющие забраковали некие стоны, в [url=https://en.lyrsense.com/stephen/fly_down]оригинале[/url] после 2.24 минуты идут, вздохи эх и ах, их там 8 штук, нужно как нибудь их убрать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1. Вам будет дан доступ к инструменту с синтезированными голосами;
2. Синтезированными голосами нужно будет озвучить текст (ВАЖНО! вам не нужно записывать собственный голос или кого-либо);
3. Подложить музыку, чтобы создать ремиксы на разные треки;
4. Выровнять звук, чтобы всё звучало максимально естественно и качественно.
Более детальное описание задачи – в личных сообщениях.
Сделать нужно за 1,5-2 недели. Всего около 80 треков. Длительность каждого – не более 30 сек. Оплата за проект – 80 000 р.
- Обязательны знание профессиональных программ и опыт аудиомонтажа и сведения звука.
- Знание английского на уровне не ниже intermediate обязательно, так как часть текстов будет на английском!
- Также огромным плюсом будет, если вы пользователь ТикТока и знаете музыкальные тренды оттуда.
Пишите, пожалуйста, в сообщения для обсуждения деталей и присылайте примеры своих лучших аудио работ.
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