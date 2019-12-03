Аудиомонтаж коротких треков-ремиксов

$1245
АудиомонтажЗакрыт5 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

1. Вам будет дан доступ к инструменту с синтезированными голосами;

2. Синтезированными голосами нужно будет озвучить текст (ВАЖНО! вам не нужно записывать собственный голос или кого-либо);

3. Подложить музыку, чтобы создать ремиксы на разные треки;

4. Выровнять звук, чтобы всё звучало максимально естественно и качественно.

Более детальное описание задачи – в личных сообщениях.

Сделать нужно за 1,5-2 недели. Всего около 80 треков. Длительность каждого – не более 30 сек. Оплата за проект – 80 000 р.

- Обязательны знание профессиональных программ и опыт аудиомонтажа и сведения звука.

- Знание английского на уровне не ниже intermediate обязательно, так как часть текстов будет на английском!

- Также огромным плюсом будет, если вы пользователь ТикТока и знаете музыкальные тренды оттуда.

Пишите, пожалуйста, в сообщения для обсуждения деталей и присылайте примеры своих лучших аудио работ.

4 года назад
etirskih
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно каким либо способом убрать несколько звуков из песни по таймингу

    Есть трэк,  "Stephen Fly Down" который был выбран для выступления, но проверяющие забраковали некие стоны, в [url=https://en.lyrsense.com/stephen/fly_down]оригинале[/url]  после 2.24 минуты идут, вздохи эх и ах, их  там 8 штук,  нужно как нибудь их убрать  в ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Монтаж аудиофайла

    Монтаж аудио-диалога. Убрать шумы, вздохи, "грязь" Вырезать лишние слова Запись была в skype, при этом качество хорошее. Сама запись на час, обычно после обезок выходит в 40-50 мин Есть пример как нужно (при таких же участниках диалога и тоже при ...

    Аудиомонтаж52 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка аудио дорожки

    $5

    Есть необработанное аудио. Небольшая лекция со стрима. Нужно убрать шумы. Убрать пробелы, словечки "паразиты", мычания - "эээ", повторения-заикания. Аудио 15 мин., работы на полчаса тут.  Будут ещё заказы.

    Аудиомонтаж35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Аранжировка

    Приветствую. Ну к примеру есть музыка которая мне нравится. Необходимо ее повторить использую другие инструменты, скорость, изменить начало, конец чуток.

    Аудиомонтажнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подобрать настройки для голоса

    $10

    Здравствуйте.Нужно подобрать настройки для аудиозаписи (диктофон). Изменить голос, сделать более глубоким, бархатистым, чтобы он располагал к себе и было приятно слушать.Передать пресет настроек или рассказать как обрабатывать последующие аналогичные записи.Есть adobe audition или могу установить ...

    Аудиомонтажнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Музыка

    Для выполнения постоянных заказов требуются люди умеющие создавать музыкальные треки. Так же люди умеющие писать стихи к музыке на заданную тему. Есть музыка которая мне нравится. Необходимо ее повторить использую другие инструменты, скорость, изменить начало, конец ...

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарезать аудио-запись для АТС, 30 фраз, добавить аудиоотбивки на 10

    Есть запись дикторского голоса на 30 фраз, для АТС,  нужно нарезать их, почистить, при необходимости, 10 сдлеать с аудиоотбивками,  примерное такие фразы, 1.      Школа танцев Барса, это радость жизни! //Музыкальная отбивка. 1.      Вперед с нами! IXDESIGN. //Музыкальная отбивка.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • На новый год для дедушки Морозена)))) Кавер простейшей песни ))))

    $4

    Песня Юрия Кукина.  надо отделить гитару, и сделать похоже как джингл бенс, что-то такое))) Вот и всё. У кого прога есть ,тот сделает за несколько минут. Надо чтобы я пел ))))))))))))))   а музыка с компа играла )))))))))))

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад