Аудиомонтаж коротких треков-ремиксов

Задача:

1. Вам будет дан доступ к инструменту с синтезированными голосами;

2. Синтезированными голосами нужно будет озвучить текст (ВАЖНО! вам не нужно записывать собственный голос или кого-либо);

3. Подложить музыку, чтобы создать ремиксы на разные треки;

4. Выровнять звук, чтобы всё звучало максимально естественно и качественно.

Более детальное описание задачи – в личных сообщениях.

Сделать нужно за 1,5-2 недели. Всего около 80 треков. Длительность каждого – не более 30 сек. Оплата за проект – 80 000 р.

- Обязательны знание профессиональных программ и опыт аудиомонтажа и сведения звука.

- Знание английского на уровне не ниже intermediate обязательно, так как часть текстов будет на английском!

- Также огромным плюсом будет, если вы пользователь ТикТока и знаете музыкальные тренды оттуда.

Пишите, пожалуйста, в сообщения для обсуждения деталей и присылайте примеры своих лучших аудио работ.