Коррекция звуков для игры

Есть 6 файлов со звуками персонажа для cartoon игры (один прикреплен как пример).

Требуется:

1) Понять можем мы сделать звук чище

2) Понять как мы можем обработать, чтобы сделать звуки звучали более cartoon. Сейчас они слишком живые.

3) После разрезать файл на отдельные звуки и обработать должным образом.