Коррекция звуков для игры

АудиомонтажЗакрыт22 заявки542 просмотра
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Есть 6 файлов со звуками персонажа для cartoon игры (один прикреплен как пример). 

Требуется:

1) Понять можем мы сделать звук чище

2) Понять как мы можем обработать, чтобы сделать звуки звучали более cartoon. Сейчас они слишком живые.

3) После разрезать файл на отдельные звуки и обработать должным образом. 

4 года назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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