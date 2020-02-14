Скачать 50 видеороликов с Ютуба

Задача: 1. Вам будет дан доступ к инструменту с синтезированными голосами; 2. Синтезированными голосами нужно будет озвучить текст (ВАЖНО! вам не нужно записывать собственный голос или кого-либо); 3. Подложить музыку, чтобы создать ремиксы на разные треки; 4. Выровнять звук, ...
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Нужно скачать 50 видеороликов и превью картинок и отсортировать по папкам
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