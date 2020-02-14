Скачать 50 видеороликов с Ютуба

Монтаж аудио-диалога. Убрать шумы, вздохи, "грязь" Вырезать лишние слова Запись была в skype, при этом качество хорошее. Сама запись на час, обычно после обезок выходит в 40-50 мин Есть пример как нужно (при таких же участниках диалога и тоже при ...