volkrest

Александр Быковский volkrest

 
33 годаРоссия/Кемерово
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественно и недорого озвучу вашу рекламу, аудиокнигу, автоответчик, статью

Опыт озвучания более 3-х лет. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
vvalentrye
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Скачать 50 видеороликов с Ютуба
Александр быстро справился с поставленной задачей! Рекомендую!
Дал чётко поставленную задачу. Всё подробно расписал. Оперативно оплатил выполненную работу. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга