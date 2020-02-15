Качественно и недорого озвучу вашу рекламу, аудиокнигу, автоответчик, статью
Опыт озвучания более 3-х лет.
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
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- Озвучка статьи148 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Александр быстро справился с поставленной задачей! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дал чётко поставленную задачу. Всё подробно расписал. Оперативно оплатил выполненную работу. Рекомендую заказчика.
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
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