Аудио-монтажер для Анимации.

$4
АудиомонтажЗакрыт37 заявок678 просмотров
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Добрый день!

Нужен хороший аудио-монтажер для постоянного сотрудничества.

Нужно добавлять звуки и музыкальное сопровождение для 3D анимаций.

Примеры работ. Ссылки на YouTube.

youtu.be/ddb94MPCeeU

youtu.be/hWia4oIXbGw

Весь необходимый материал для озвучки берется из открытых источников в интернете.

Ссылки на сайты где можно найти звуки и музыку предоставлю.

Необходимо :

-Опыт работы .

-Прайс с приблизительной ценой ваших услуг .

Рассматриваются разные варианты оплаты

%-от каждой работы ; фиксированная сумма за каждую работу ; ежемесячная оплата зависящая от выполненной работы и т.д

Плачу в зависимости от качества ( 200 р 500 р 1000 р ).

Тратить время на дискуссии о ценообразовании за подобные работы на рынке фриланса не буду. Чтобы отсечь массовые заявки прошу указать в какой перспективе вы рассмотрели это объявление “ ( один заказ ) ( постоянное сотрудничество ) ( с другими заказами ) “. Работаю на себя, являюсь автором проекта.

Ждем ваш ориентировочный ценник и сроки выполнения.

4 года назад
guest_1552849467805
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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