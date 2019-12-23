Аудио-монтажер для Анимации.

Есть 6 файлов со звуками персонажа для cartoon игры (один прикреплен как пример). Требуется: 1) Понять можем мы сделать звук чище 2) Понять как мы можем обработать, чтобы сделать звуки звучали более cartoon. Сейчас они слишком живые. 3) После разрезать файл на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен хороший аудио-монтажер для постоянного сотрудничества.
Нужно добавлять звуки и музыкальное сопровождение для 3D анимаций.
Примеры работ. Ссылки на YouTube.
Весь необходимый материал для озвучки берется из открытых источников в интернете.
Ссылки на сайты где можно найти звуки и музыку предоставлю.
Необходимо :
-Опыт работы .
-Прайс с приблизительной ценой ваших услуг .
Рассматриваются разные варианты оплаты
%-от каждой работы ; фиксированная сумма за каждую работу ; ежемесячная оплата зависящая от выполненной работы и т.д
Плачу в зависимости от качества ( 200 р 500 р 1000 р ).
Тратить время на дискуссии о ценообразовании за подобные работы на рынке фриланса не буду. Чтобы отсечь массовые заявки прошу указать в какой перспективе вы рассмотрели это объявление “ ( один заказ ) ( постоянное сотрудничество ) ( с другими заказами ) “. Работаю на себя, являюсь автором проекта.
Ждем ваш ориентировочный ценник и сроки выполнения.
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