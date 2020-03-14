nidelka

Михаил nidelka

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX/UI Designer

Я занимаюсь проектированием и дизайном интерфейсов более 2 лет. Работая на фрилансе я успешно реализовал более 30 проектов. Отзывы о моей работе

✓ Навыки

- User Interface Design

- User Experience Design

- Wireframing & Prototyping

- Mobile UI Design (iOS/Android)

- Website Design

- MacOS App Design

✓ Программы

- Figma

- InVision

- Marvel

- Zeplin

- Pixelmator Pro

- Miro

✓ Портфолио

Behance

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Отзывы заказчиков

Rgoldman
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$37
10 баллов
5 лет назад
2 тестовых экрана для приложения (2)
Отлично!
Было приятно поработать. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв