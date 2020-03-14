UX/UI Designer
Я занимаюсь проектированием и дизайном интерфейсов более 2 лет. Работая на фрилансе я успешно реализовал более 30 проектов. Отзывы о моей работе
✓ Навыки
- User Interface Design
- User Experience Design
- Wireframing & Prototyping
- Mobile UI Design (iOS/Android)
- Website Design
- MacOS App Design
✓ Программы
- Figma
- InVision
- Marvel
- Zeplin
- Pixelmator Pro
- Miro
✓ Портфолио
- Behance
- Dribbble
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Отзывы заказчиков
$37
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Рекомендую для сотрудничества!