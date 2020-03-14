UX/UI Designer

Я занимаюсь проектированием и дизайном интерфейсов более 2 лет. Работая на фрилансе я успешно реализовал более 30 проектов. Отзывы о моей работе

✓ Навыки

- User Interface Design

- User Experience Design

- Wireframing & Prototyping

- Mobile UI Design (iOS/Android)

- Website Design

- MacOS App Design

✓ Программы

- Figma

- InVision

- Marvel

- Zeplin

- Pixelmator Pro

- Miro

✓ Портфолио

- Behance

- Dribbble