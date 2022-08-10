Помочь с cloudflare

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок319 просмотров

Добрый день. Есть определенный сайт. У нас есть программа по автозаполнению полей для этого сайта. Программа написана на питоне с элементами Selenium, запускается в окне браузера гугл хрома.

Она работала пока не ввели cloudflare. Капчу проходим на сайте, но cloudflare все равно не пропускает дальше.

Надо адаптировать программу, чтобы cloudflare перестал воспринимать как бота и пропускал далее.

CloudflarePythonSelenium
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shystrik
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Прикладное ПО
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