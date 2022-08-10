Требуется разработать скрипт, который будет определять характер нисходящего движения цены на свечном графике криптовалют. Необходимы знания PHP и одного из языков: Python, node.js или Go. Уровень владения — middle и выше. Опыт работы с торговыми криптовалютными роботами и высоконагруженными системами обязателен.
Помочь с cloudflare
Добрый день. Есть определенный сайт. У нас есть программа по автозаполнению полей для этого сайта. Программа написана на питоне с элементами Selenium, запускается в окне браузера гугл хрома.
Она работала пока не ввели cloudflare. Капчу проходим на сайте, но cloudflare все равно не пропускает дальше.
Надо адаптировать программу, чтобы cloudflare перестал воспринимать как бота и пропускал далее.
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