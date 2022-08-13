Создать копию муляж программы на визуал бесик

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки295 просмотров

Работа легка на 2 недели.

Необходимо создать копию муляж программы на визуал бесик,

Уже есть наработки, необходимо доделать, чтоб программа работала как будто настоящая.

Нам нужно срочно и готовы оплатить за это по 50$ чтобы вы сделали за 1 2 недели .

сроки до 2х недель.

Подробности в личке,

3 года назад
guest_16426633127254
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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