Необходимо реализовать функцию Join(array, separator) на языке Python 3.8.1. Функция принимает список строк и разделитель, возвращая строку с соединением элементов списка через указанный разделитель. Если разделитель не указан, используется пробел. Решение должно содержать только определение функции, без вывода данных.
Создать систему распознавания по изображениям на основе нейронной сети
Суть работы: разработать систему для классификации образов. Есть датасет для обучения / тестирования. Необходимо разработать CNN (кастомную с определенными характеристиками) и сравнить результаты распознавания с CNN других архитектур, например, ResNet и AlexNet. Более подробное описание дам заинтересованным.
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