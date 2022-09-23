Могу смело рекомендовать автора. Откликнулся на задание с неполностью сформулированными требованиями, в процессе общения помог сформулировать тз более конкретно, как итог - разработал систему для классификации объектов по изображениям. В процессе разработки возникали нюансы в силу технических ограничений, которые автор также оперативно решал.