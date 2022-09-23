Создать систему распознавания по изображениям на основе нейронной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки452 просмотра

Суть работы: разработать систему для классификации образов. Есть датасет для обучения / тестирования. Необходимо разработать CNN (кастомную с определенными характеристиками) и сравнить результаты распознавания с CNN других архитектур, например, ResNet и AlexNet. Более подробное описание дам заинтересованным.

3 года назад
gizelbard
Богдан 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SmartNeural
Алексей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$150
7 дней
Escrow
Могу смело рекомендовать автора. Откликнулся на задание с неполностью сформулированными требованиями, в процессе общения помог сформулировать тз более конкретно, как итог - разработал систему для классификации объектов по изображениям. В процессе разработки возникали нюансы в силу технических ограничений, которые автор также оперативно решал.
Хороший заказчик. Был на связи, отвечал на уточняющие вопросы, вежливо общался. Оплатил, как договаривались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
49 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
SmartNeural
Алексей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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