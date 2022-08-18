Бот для оповещений по "5 лидеров роста" монет биржи Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки343 просмотра

Нужен телеграм бот, который с настраиваемой периодичностью мониторит список самых быстрорастущих монет на Бинансе и при изменении этого списка - шлет соответствующее оповещение. Ну или как вариант - просто шлет актуальный список каждые 10-20-30 мин.

Это та реализация, которая первая пришла на ум. Если есть иные более рациональные варианты - выслушаю предложения.

Цена видится в районе 50$.

2 года назад
guest_16608294919117
3 года в сервисе
Был
9 часов назад

Выбранный исполнитель

stalmakovnik
Никита 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$30
5 дней
Escrow
исполнитель исчез.

Заявки фрилансеров

Никита
 
32 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
stalmakovnik
Никита 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Бесплатная программа планировки кухонь kitchenplanner.net — это програ

    Используйте бесплатную программу kitchenplanner.net для удобной планировки кухонь. Создавайте уникальные дизайны и планируйте пространство с легкостью. Интуитивно понятный интерфейс помогает визуализировать идеи и оптимизировать использование площади.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вычисление RSI для набора данных. Должно совпадать с Binance

    Необходимо разработать функцию или класс на Node.js для вычисления индикатора RSI. Результаты должны совпадать с данными TradingView и Binance. Убедитесь в точности расчетов с использованием предоставленного набора данных.

    JavaScriptNode.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция. php.Передача ютм из манго в сипуни и в амо

    Необходимо разработать кастомную интеграцию между Манго и Сипуни для передачи UTM-меток в сделки АМО. Сипуни уже имеет готовые API-скрипты для быстрой реализации. Звонки из Манго должны передаваться в Сипуни, где будет создана сделка в АМО с заполненными метками. Документация по API Сипуни и Манго доступна.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать уп для чпу станка по дереву

    Необходимо создать управляющую программу для ЧПУ станка по дереву на основе предоставленной фотографии комплекта спальни. Все детали и уточнения будут обсуждаться с исполнителем. Ожидается высокая точность и соответствие оригиналу.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной

    $2000

    Требуется разработать скрипт для анализа свечного графика криптовалютных торговых пар, определяющий характер нисходящего движения цены. Необходимы знания PHP и одного из языков программирования: Python, Node.js или Go. Ожидается опыт в трейдинге, работа с криптовалютными роботами и высоконагруженными системами. Уровень владения от middle и выше.

    Node.jsPHPPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение для Windows

    Создайте интерфейс для прикладного ПО на Windows, который позволит пользователю вводить данные и генерировать документ по заданному шаблону. При нажатии кнопки должен формироваться файл с введёнными данными. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой парсер для сайта с товарами.

    Требуется разработать простой парсер для сайта с товарами, который будет постоянно отслеживать изменения. Программа должна парсить указанный URL каждые несколько секунд. При появлении новых товаров пользователю должно приходить уведомление в формате: Имя | Значение флоата | Ссылка. Ожидается стабильная работа приложения с непрерывным мониторингом.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Форк PoS монеты

    Требуется разработать форк PoS монеты, включая core, wallet и explorer. Все исходные данные и репозиторий будут предоставлены. Опыт в разработке и знание C++ необходимы для успешного выполнения задачи.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроенный автокликер с возможностью записи нажатий клавиатуры

    Требуется разработать настроенный автокликер с функцией записи нажатий клавиатуры для автоматизации создания новых сотрудников в Qtickets и добавления их в скидку из CRM. Процесс включает копирование информации из карточек CRM и активацию скидки, с учетом различий по городам. Важно обеспечить удобство и точность при работе с данными.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать систему распознавания по изображениям на основе нейронной сети

    Требуется разработать систему для классификации образов с использованием нейронной сети. Необходимо создать кастомную CNN с заданными характеристиками и сравнить результаты распознавания с другими архитектурами, такими как ResNet и AlexNet. Датасет для обучения и тестирования предоставляется.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад