Нужен телеграм бот, который с настраиваемой периодичностью мониторит список самых быстрорастущих монет на Бинансе и при изменении этого списка - шлет соответствующее оповещение. Ну или как вариант - просто шлет актуальный список каждые 10-20-30 мин.

Это та реализация, которая первая пришла на ум. Если есть иные более рациональные варианты - выслушаю предложения.

Цена видится в районе 50$.