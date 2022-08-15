Необходим настроенный автокликер с возможностью записи нажатий клавиатуры, для автоматизации процесса создания новых сотрудников в сервисе Qtickets и добавления их в скидку из заявок в CRM. API для данного процесса просто не существует, а заводить сотрудников вручную неудобно. Процесс не сложный - копировать информацию из разных полей карточки внутри CRM в поля создания нового сотрудника в Qtickets, перейти на вкладку активации скидки и добавить в нее только что добавленного сотрудника; затем кликнуть в CRM на статус "Активирован", закрыть карточку, открыть новую и повторять пока новые карточки не закончатся. Процесс несколько усложнен тем, что в карточке CRM в заявках может быть указан разный город и процесс заведения из-за этого немного отличается (необходимо выбирать исходя из города в какую именно скидку добавлять, а так же какой город указывать для сотрудника при регистрации в Qtickets).