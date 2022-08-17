Приложение для Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт14 заявок451 просмотр

Програмка для личного удобства. Необходимо написать интерфейс для для генерации документа по шаблону.

Есть шаблон документа, пользователь вводит данные в интерфейс, нажимает кнопку и формируется файл по шаблону с введёнными данными.

Цена и сроки?

3 года назад
krimenski
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