Простой парсер для сайта с товарами.

1. Есть ссылка которую нужно спарсить.

2. Я вношу ссылку в программу и она парсит постоянно, желательно чтобы каждые пару секунд парсило страницу(чем чаще, тем лучше).

3. Парсить должно постоянно, то есть я включил компьютер, запустил программу и она парсит.

4. Когда появляется новый предмет, мне должно приходить оповещение (telegram или прямо на компьютер уведомление) в формате Имя | Значение флоата | Ссылка.

5. Очень важно чтобы парсинг был постоянным и как только появлялся новый предмет, сразу же приходило уведомление.

Видео с более конкретным заданием ниже. Спасибо.